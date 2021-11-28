Военнослужащие приняли участие в акции «С любовью к маме!»

12:10, 28 ноября 2021, ПАИ

Призывники в рамках ведомственной акции Росгвардии «С любовью к маме!» написали письма матерям. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

Военнослужащие Северо-Западного округа Росгвардии, проходящие службу по призыву, в том числе и юноши, призванные из Псковской области, приняли участие в ведомственной акции «С любовью к маме», приуроченной ко Дню матери.

Солдаты написали слова любви и признательности своим матерям на специально подготовленных праздничных бланках с символикой ведомства. Письма с пометкой «С любовью к маме» были отправлены в разные регионы страны.

В этом году впервые для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, в рамках акции была организована видеосвязь с родителями.