Военнослужащие приняли участие в акции «С любовью к маме!»
Призывники в рамках ведомственной акции Росгвардии «С любовью к маме!» написали письма матерям. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.
Военнослужащие Северо-Западного округа Росгвардии, проходящие службу по призыву, в том числе и юноши, призванные из Псковской области, приняли участие в ведомственной акции «С любовью к маме», приуроченной ко Дню матери.
Солдаты написали слова любви и признательности своим матерям на специально подготовленных праздничных бланках с символикой ведомства. Письма с пометкой «С любовью к маме» были отправлены в разные регионы страны.
В этом году впервые для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, в рамках акции была организована видеосвязь с родителями.
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