Водитель иномарки сбил пенсионерку в Великих Луках

12:24, 28 ноября 2021, ПАИ

В Великих Луках на перекрёстке улиц Дружба и Гоголя водитель автомобиля «Фольксваген» при повороте совершил наезд на 72-летнюю женщину, которая переходила пешеходный переход на красный свет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в газете «Великолукская правда. Новости».



Фото: Великолукская правда Новости



Фото: Великолукская правда Новости



Фото: Великолукская правда Новости



Фото: Великолукская правда Новости



Фото: Великолукская правда Новости









По словам водителя, он двигался на небольшой скорости и при повороте успел затормозить, но всё равно задел женщину. По словам очевидцев, пострадавшая пыталась доказать, что переходила на зелёный сигнал светофора и после столкновения собиралась сама добраться до дома, а оттуда вызвать себе скорую.

Женщина госпитализирована с предварительным диагнозом «ушиб бедра» сотрудниками скорой помощи. На месте происшествия работали сотрудники ДПС и бригада скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.