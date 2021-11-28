Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Стали известны подробности пожара в Стругокрасненском районе

27 ноября в Стругокрасненском районе в деревне Красная Горка на улице Молодежная в жилом доме изнутри сгорела кровля по всей площади. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Также сгорела кровля хозяйственной постройки и полностью сгорела баня. Предположительная причина возгорания - неисправность дымохода печи в бане.

Кроме того, в пятницу, 26 ноября, в 7:59 в Пскове на улице Алехина из-за короткого замыкания в моторном отсеке сгорела кабина автомобиля Peugeot 2004 года выпуска.

В 9:11 в Новоржевском районе в деревне Вишлево сгорел жилой дом. Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем хозяйки дома. Прибывшим на место происшествия сотрудникам пожарной охраны удалось ликвидировать возгорание и спасти два жилых дома и пять хозяйственных построек.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Играете ли вы в видеоигры?
Проголосовать >>>

28 ноября 2021

В Псковскую область прибыло девять тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона»
28 ноября 2021

Михаил Ведерников записал новое видеообращение к жителям Псковской области
28 ноября 2021

Михаил Ведерников присоединился к литературному конкурсу в честь Дня матери

28 ноября 2021

С принятием нового статуса территорию Шталаг-372 можно будет изучать — Михаил Ведерников

28 ноября 2021

На вопросы о QR-кодах и вакцинации студентов ответил Михаил Ведерников
28 ноября 2021

Какие изменения внесли в противокоронавирусный указ в Псковской области
28 ноября 2021

Об опасности нового африканского штамма коронавируса рассказал псковский губернатор
28 ноября 2021

Михаил Ведерников: У нас есть шансы встретить Новый год без допограничений

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...