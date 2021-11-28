Стали известны подробности пожара в Стругокрасненском районе

13:26, 28 ноября 2021, ПАИ

27 ноября в Стругокрасненском районе в деревне Красная Горка на улице Молодежная в жилом доме изнутри сгорела кровля по всей площади. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Также сгорела кровля хозяйственной постройки и полностью сгорела баня. Предположительная причина возгорания - неисправность дымохода печи в бане.

Кроме того, в пятницу, 26 ноября, в 7:59 в Пскове на улице Алехина из-за короткого замыкания в моторном отсеке сгорела кабина автомобиля Peugeot 2004 года выпуска.

В 9:11 в Новоржевском районе в деревне Вишлево сгорел жилой дом. Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем хозяйки дома. Прибывшим на место происшествия сотрудникам пожарной охраны удалось ликвидировать возгорание и спасти два жилых дома и пять хозяйственных построек.

