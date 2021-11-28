В Псковскую область прибыло девять тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона»

13:50, 28 ноября 2021, ПАИ

В Псковскую область прибыло девять тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона». Об этом рассказал в своем Instagram-аккаунте губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Кроме того коечный фонд сокращен до 890 мест. На данный момент нагрузка на коечный фонд составляет 68%.

В Псковской области зафиксировано 8 летальных исходов от коронавирусной инфекции, 214 подтвержденных случаев заболевания и 276 выздоровевших пациентов.

На данный момент использовано 84,7% всей вакцины. За сутки вакцинировано двумя компонентами 567 жителей области и 548 псковичей вакцинировались первым компонентом. 82 жителя региона прошли ревакцинацию.