Сенатор Елена Бибикова поздравила псковичек с Днём матери

14:42, 28 ноября 2021, ПАИ

Сенатор РФ Елена Бибикова поздравила жителей Псковской области с Днём матери, сообщили Псковскому агентству информации в аппарате члена Совета Федерации.

«Этот праздник наполнен светом и любовью, особой теплотой и безграничной признательностью нашим дорогим Мамам», - говорится в поздравлении сенатора Российской Федерации, представителя в Совете Федерации от исполнительного органа власти Псковской области Елены Бибиковой.

«Материнство — это огромное счастье и великое служение. Ободряющее слово Мамы, ее нежный взгляд, безграничная любовь и вера помогают в трудностях, придают сил и уверенности, вдохновляют на новые свершения», - отметила Елена Бибикова.

Она выразила благодарность жительницам Псковской области за самоотдачу и терпение, за неустанный созидательный труд, за сильный, твердый характер и щедрые и заботливые сердца.

«Вы с мудростью и любовью воспитываете в детях честность и порядочность, трудолюбие и ответственность, раскрываете таланты и учите преодолевать трудности», - сказала сенатор и пожелала псковичкам счастья и благополучия, гордости за успехи детей и радости от их достижений, крепкого здоровья, мира и добра.