Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Северо-Западный филиал Россети поздравил матерей с праздником

Фото: Россети

Северо-западный филиал Россети поздравил матерей с праздником, опубликовав работы детей сотрудников с рисунками и фото в своем Telegram-канале.

«Наверное, не просто так один из самых тёплых российских праздников отмечают в холодном ноябре. Ведь именно мама – человек, который согревает заботой и любовью», - написали в посте.

В Псковском филиале Россети поздравили Начальника службы электрических режимов Светлану Дроголюбову. Дочь Дроголюбовой отметила, что благодаря работе ее мамы в домах тепло и светло.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Играете ли вы в видеоигры?
Проголосовать >>>

28 ноября 2021

Северо-Западный филиал Россети поздравил матерей с праздником

28 ноября 2021

Прощание с Александром Градским планируют провести 1 декабря

28 ноября 2021

Сенатор Елена Бибикова поздравила псковичек с Днём матери

28 ноября 2021

Заместитель начальника управления Росгвардии по Псковской области поздравил псковских матерей с праздником
28 ноября 2021

С 6 по 10 декабря пройдет Неделя культуры Сето

28 ноября 2021

В Псковскую область прибыло девять тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона»
28 ноября 2021

Михаил Ведерников записал новое видеообращение к жителям Псковской области
28 ноября 2021

Михаил Ведерников присоединился к литературному конкурсу в честь Дня матери


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...