Северо-Западный филиал Россети поздравил матерей с праздником

14:58, 28 ноября 2021, ПАИ

Северо-западный филиал Россети поздравил матерей с праздником, опубликовав работы детей сотрудников с рисунками и фото в своем Telegram-канале.

«Наверное, не просто так один из самых тёплых российских праздников отмечают в холодном ноябре. Ведь именно мама – человек, который согревает заботой и любовью», - написали в посте.

В Псковском филиале Россети поздравили Начальника службы электрических режимов Светлану Дроголюбову. Дочь Дроголюбовой отметила, что благодаря работе ее мамы в домах тепло и светло.