Портрет Достоевского отмыли от краски в Санкт-Петербурге

16:09, 28 ноября 2021, ПАИ

Портрет Федора Достевского, нарисованного художником Олегом Лукьяновым к 200-летию писателя в Кузнечном переулке Санкт-Петербурга, отмыли от краски, сообщило издание «Подъем».

Несколько дней назад коммунальные службы закрасили портрет писателя.

«Достоевский в Петербурге стал персоной нон грата: Фёдору Михайловичу отказано в пребывании в Петербурге. Коммунальные бесы закрасили автора «Бесов», – написал художник после того, как работники ЖКХ нанесли слой краски поверх изображения.

В эту субботу петербуржцы смыли краску, объяснив это тем, что портрет писателя стал символом города.