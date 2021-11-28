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Общество

Портрет Достоевского отмыли от краски в Санкт-Петербурге

Фото: "Подъем"

Портрет Федора Достевского, нарисованного художником Олегом Лукьяновым к 200-летию писателя в Кузнечном переулке Санкт-Петербурга, отмыли от краски, сообщило издание «Подъем».

Несколько дней назад коммунальные службы закрасили портрет писателя.

Фото: "Подъем"

«Достоевский в Петербурге стал персоной нон грата: Фёдору Михайловичу отказано в пребывании в Петербурге. Коммунальные бесы закрасили автора «Бесов», – написал художник после того, как работники ЖКХ нанесли слой краски поверх изображения.

В эту субботу петербуржцы смыли краску, объяснив это тем, что портрет писателя стал символом города.

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