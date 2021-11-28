Между прививкой и креативом: утро понедельника с «Псковским телеграмом Online»

17:06, 28 ноября 2021, ПАИ

​

В понедельник, 29 ноября, в 9:00 по мск вновь в прямом эфире видеопроект «Псковский телеграм Online», в котором ведущие Александр Машкарин и Антон Сергеев обсудят главные события предстоящей неделе, а также пообщаются с гостями.

Завтра гостями программы станут ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина и руководитель креативного пространства «Лофт» Антон Ковальский.

Ждут ли бонусы вакцинирующихся студентов? Как будут учиться те, кто не успеет сделать прививку? Есть ли место дискуссиям в «Лофте»? Что задумали авторы творческого пространства накануне Нового года? Об этом, а также о встречах губернатора, будущем бюджете и бесплатных сайта — в неформальном разговоре в утреннем шоу Псковского агентства информации «Псковский телеграм Online».

Проект выйдет в прямом эфире на YouTube-канале ПАИ, а также будет транслироваться в официальной группе ПАИ во «ВКонтакте» и в Telegram-канале «Псковские новости».

Предыдущий выпуск программы смотрите здесь.