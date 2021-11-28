Псковские спортсмены завоевали три медали на Всероссийском соревновании по рукопашному бою

17:45, 28 ноября 2021, ПАИ

Две бронзы и одно серебро завоевали псковские спортсмены на Всероссийском соревновании по рукопашному бою памяти Олега Бутейко в Калининграде, которое проходило с 26 по 28 ноября. Об этом на своей странице в Facebook сообщила заведующая отделением спортивной школы «Мастер» Дина Дымова.

«Хотелось золота, но не хватило опыта, а опыт приходит именно с такими поездками, в таких боях, с такими соперниками самого высокого уровня», — отметила Дымова.

Она поблагодарила организаторов соревнований за высокий уровень организации, за призы, прямую трансляцию финала, а также за уважение к бойцам и их тренерам.