Председатель Всемирной медицинской ассоциации предположил, что ревакцинироваться нужно будет ежегодно
Ревакцинация от коронавируса будет требоваться раз в год. Такое мнение выразил председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери в интервью, которое опубликовано в газетах германской редакционной группы Funke.
Он отметил, что ревакцинация проводится для повышения иммунной защиты, но пока что нет точных данных, как долго она длится. В связи с этим Монтгомери предположил, что ревакцинироваться нужно будет ежегодно.
Он также высказал идею о том, чтобы сертификаты о вакцинации имели срок действия, по истечении которого гражданин своевременно проходил бы ревакцинацию.
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