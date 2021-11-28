Председатель Всемирной медицинской ассоциации предположил, что ревакцинироваться нужно будет ежегодно

18:16, 28 ноября 2021, ПАИ

Ревакцинация от коронавируса будет требоваться раз в год. Такое мнение выразил председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери в интервью, которое опубликовано в газетах германской редакционной группы Funke.

Он отметил, что ревакцинация проводится для повышения иммунной защиты, но пока что нет точных данных, как долго она длится. В связи с этим Монтгомери предположил, что ревакцинироваться нужно будет ежегодно.

Он также высказал идею о том, чтобы сертификаты о вакцинации имели срок действия, по истечении которого гражданин своевременно проходил бы ревакцинацию.