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Общество

Только каждый 10-й россиянин имеет финансовую возможность дать детям платное образование

Почти 22% россиян хотели бы дать детям платное образование, однако только каждый 10-й из желающих имеет на это финансовую возможность. Такой вывод следует из пресс-релиза НПФ «Открытие» (входит в группу банка «Открытие»), который провел опрос в сентябре 2021 года среди женщин 35-50 лет.

Согласно полученным данным большинство респондентов (58%) устраивает бесплатное образование в школе, оставшиеся (42%) утверждают, что родители должны иметь возможность дать детям в том числе и платное образование.

Для 85% граждан высшее образование остается «золотым стандартом». Однако 9% ответили, что оно важно, но не доступно для их детей по финансовым соображениям, отмечается в релизе.

В ходе опроса 68% ответили, что водят своих детей на платные факультативные занятия. Также более половины респондентов для повышения уровня знаний детей обращаются к репетиторам, услуги которых также являются платными. При этом 31% нанимают репетиторов по нескольким предметам. Лишь 7% опрошенных считают, что детям достаточно знаний, получаемых в школе.

Если за высшее образование придется платить, только 9% респондентов откажутся от этой возможности. При этом 40% будут оплачивать образование из накоплений, 17% возьмут кредит, 6% рассчитывают на материнский капитал, а 30% смогут выделить часть текущей зарплаты на оплату образования, свидетельствуют результаты опроса.

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