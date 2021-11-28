В Пскове открылся клуб для киберспортсменов

19:53, 28 ноября 2021, ПАИ

В Торговом центре «Ракета» открылся клуб для киберспортсменов, передает корреспондент Псковского агентства информации. Предприниматель, директор компьютерного клуба Александр Васильев рассказал подробнее о заведении.

«Идея пришла в начале года, много реализовывалась, переносилась, и вот свершилось. Клуб заточен под киберспорт. В наличии здесь есть пятнадцать компьютеров в обычной комплектации, пять ВИП-зон и две «плэйстейшен 5». Поиграть можно практически во все».

Директор клуба отметил, что ВИП-зоны отличаются тем, что они уединены, там стоит более мощная техника, так как помещение предназначено для команд, которые могут прийти потренироваться.

Александр подчеркнул, что в клуб могут прийти не только псковичи, которые хотят приятно провести время, но и профессиональные спортсмены.

«Планируем на постоянной основе проводить турниры: где-то раз в неделю с призовыми фондами», - сообщил Васильев.

Изначально руководство клуба планировало сделать работу заведения круглосуточной, однако из-за пандемии этот вопрос находится в разработке.