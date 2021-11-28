Председатель Медицинской ассоциации ЮАР назвала главные признаки заражения новым штаммом коронавируса

20:26, 28 ноября 2021, ПАИ

Председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе, которая занимается врачебной практикой в пригороде столицы страны Претории, заявила о главных признаках заражения омикрон-штаммом коронавируса, пишет ТАСС.

К их числу Кутзе отнесла сильную усталость человека и головные боли, при этом редко повышается температура или болит горло.

Она отметила, что никто из заражённых омикрон-штаммом не был госпитализирован, так как выздоровление у обратившихся за помощью наступало через 2-3 дня.

Глава Медицинской ассоциации ЮАР сообщила, что в основном омикрон-штаммом заражаются молодые люди, хотя был и ребёнок в возрасте шести лет.