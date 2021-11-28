Власти Перми откажутся от кондукторов на трамвайных маршрутах с января 2022 года

21:02, 28 ноября 2021, ПАИ

Власти Перми откажутся от кондукторов на всех трамвайных маршрутах города с января следующего года. Также продолжится работа по переводу автобусных маршрутов на бескондукторную систему, сообщил ТАСС начальник департамента транспорта администрации города Перми Анатолий Путин.

В ведомстве планируют перевести весь общественный транспорт на бескондукторное обслуживание уже к апрелю. Сейчас в Перми функционирует 13 маршрутов без кондукторов. По подсчётам городских властей, на этих маршрутах число безбилетников составляет 17-20 %. Снизить этот показатель планируют за счёт увеличения количества проверок, а также за счёт роста штрафа за безбилетный проезд. По планам администрации, штраф за проезд без оплаты будет увеличен с 500 до 2 500 рублей.