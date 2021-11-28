Власти Перми откажутся от кондукторов на трамвайных маршрутах с января 2022 года
Власти Перми откажутся от кондукторов на всех трамвайных маршрутах города с января следующего года. Также продолжится работа по переводу автобусных маршрутов на бескондукторную систему, сообщил ТАСС начальник департамента транспорта администрации города Перми Анатолий Путин.
В ведомстве планируют перевести весь общественный транспорт на бескондукторное обслуживание уже к апрелю. Сейчас в Перми функционирует 13 маршрутов без кондукторов. По подсчётам городских властей, на этих маршрутах число безбилетников составляет 17-20 %. Снизить этот показатель планируют за счёт увеличения количества проверок, а также за счёт роста штрафа за безбилетный проезд. По планам администрации, штраф за проезд без оплаты будет увеличен с 500 до 2 500 рублей.
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