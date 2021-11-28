Врачи предупредили о симптомах короновируса у вакцинированных

22:13, 28 ноября 2021, ПАИ

Издание Express сообщило о главных симптомах коронавируса у вакцинированных граждан.

Журналисты изучили данные приложения ZOE COVID, отслеживающего частоту проявления признаков коронавируса. По изученной информации они сделали вывод, что частое чихание или кашель без причин у вакцинированных граждан служат поводом пройти тест на COVID-19.

Уточняется, что именно эти симптомы наиболее часто обеспечивают передачу вируса. Также специалисты рекомендуют гражданам с осторожностью отнестись к потере вкуса и обоняния.