Врачи предупредили о симптомах короновируса у вакцинированных
Издание Express сообщило о главных симптомах коронавируса у вакцинированных граждан.
Журналисты изучили данные приложения ZOE COVID, отслеживающего частоту проявления признаков коронавируса. По изученной информации они сделали вывод, что частое чихание или кашель без причин у вакцинированных граждан служат поводом пройти тест на COVID-19.
Уточняется, что именно эти симптомы наиболее часто обеспечивают передачу вируса. Также специалисты рекомендуют гражданам с осторожностью отнестись к потере вкуса и обоняния.
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