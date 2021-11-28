Врачи рассказали, кто входит в группу риска для нового штамма коронавируса «омикрон»

22:36, 28 ноября 2021, ПАИ

Новый штамм коронавируса «омикрон» быстро распространяется среди людей в возрасте от 20 до 30 лет. Об этом рассказали медики из Южно-Африканской Республики, встревоженные скоростью распространения мутации вируса среди молодёжи, пишет газета Times of Israel.

Отмечается, что молодёжь поступает с заболеваниями средней и тяжёлой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии. Около 65 % не вакцинированы, а большинство остальных вакцинированы лишь первой дозой.