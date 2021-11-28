До конца года в России примут концепцию развития отечественного кинематографа
Заседание правительственного совета, на котором рассмотрят концепцию развития отечественного кинематографа до 2030 года, планируется провести до конца 2021 года. Как сообщила ТАСС глава департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Светлана Максимченко, в концепцию планируется включить мероприятия по децентрализации производства фильмов, экспорту продуктов отечественного кинематографа, а также по развитию кинообразования.
Планируется создать комплексную программу развития кинопроизводства в каждом регионе, в том числе через развитие региональных киностудий, но не только за счёт государства. Максимченко подчеркнула, что кинопроизводство должно иметь коммерческую структуру, а не развиваться за счёт государства.
Она отметила, что при создании концепции учитывалось стремительное развитие российской киноиндустрии: успех отечественных фильмов на международном рынке, а также высокие продажи за рубежом и востребованность фильмов на онлайн-платформах.