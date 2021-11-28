До конца года в России примут концепцию развития отечественного кинематографа

23:07, 28 ноября 2021, ПАИ

Заседание правительственного совета, на котором рассмотрят концепцию развития отечественного кинематографа до 2030 года, планируется провести до конца 2021 года. Как сообщила ТАСС глава департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Светлана Максимченко, в концепцию планируется включить мероприятия по децентрализации производства фильмов, экспорту продуктов отечественного кинематографа, а также по развитию кинообразования.

Планируется создать комплексную программу развития кинопроизводства в каждом регионе, в том числе через развитие региональных киностудий, но не только за счёт государства. Максимченко подчеркнула, что кинопроизводство должно иметь коммерческую структуру, а не развиваться за счёт государства.

Она отметила, что при создании концепции учитывалось стремительное развитие российской киноиндустрии: успех отечественных фильмов на международном рынке, а также высокие продажи за рубежом и востребованность фильмов на онлайн-платформах.