Власти Ирана возобновили выдачу туристических виз для иностранцев

23:12, 28 ноября 2021, ПАИ

Власти Ирана после почти двухлетнего перерыва возобновили выдачу туристических виз для иностранцев. Как сообщает газета Tehran Times, ограничения сняты как для групповых, так и для индивидуальных поездок.

Ранее замминистра туризма, культурного наследия и ремёсел Али Асгар Шальбафиян отмечал, что решение было одобрено национальным штабом республики по борьбе с распространением коронавируса.

Он подчеркнул, что въезд туристов через иранскую границу возможен при предъявлении свидетельства о вакцинации и отрицательного результата ПЦР-теста.

Власти Ирана прекратили выдачу туристических виз в начале весны 2020 года. Нынешнее решение принято на фоне сообщений об ускорении темпов вакцинации в стране.