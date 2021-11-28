Власти Ирана возобновили выдачу туристических виз для иностранцев
Власти Ирана после почти двухлетнего перерыва возобновили выдачу туристических виз для иностранцев. Как сообщает газета Tehran Times, ограничения сняты как для групповых, так и для индивидуальных поездок.
Ранее замминистра туризма, культурного наследия и ремёсел Али Асгар Шальбафиян отмечал, что решение было одобрено национальным штабом республики по борьбе с распространением коронавируса.
Он подчеркнул, что въезд туристов через иранскую границу возможен при предъявлении свидетельства о вакцинации и отрицательного результата ПЦР-теста.
Власти Ирана прекратили выдачу туристических виз в начале весны 2020 года. Нынешнее решение принято на фоне сообщений об ускорении темпов вакцинации в стране.
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