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Общество

Матвеев день наступил по народному календарю

29 ноября отмечается память Левия Матфея — одного из двенадцати апостолов, ближайших учеников Иисуса Христа, сообщает calend.ru.

В Евангелии указано, что Левий Матфей был мытарем — сборщиком пошлин, которого Христос позвал следовать за ним. О дальнейшей жизни апостола известно мало. Он был казнен в римской крепости Апасарос на территории современной Грузии за проповедь христианства. Левия считают автором Евангелия от Матфея, написанного на арамейском языке.

На Руси на Матвея (Матфея), если в этот день случалась оттепель, люди шутили: «На Матвея зима потеет: в белой шубе явилась, на ноябрь понадеялась». Также говорили: «На Матвея земля преет».

Сильный ветер в этот день предвещал, что вьюги и метели продолжатся до Николы Зимнего. Если облака шли низко, люди ждали стужи.

Несмотря на строгий пост, в этот день крестьяне любили ходить друг к другу в гости. «Худ Матвей, коли не попотчевал гостей», — говорили в народе.

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