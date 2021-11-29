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Способы лечения постковидного облысения назвал специалист

О способах лечения постковидного облысения рассказал «Известиям» главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Министерства здравоохранения Российской Федерации Николай Потекаев.

Пункт об алопеции, которая встречается почти у 40% переболевших, включили в первую российскую классификацию кожных поражений при СOVID-19. Она создана на основе наблюдений больных «красной зоны» Коммунарки.

По данным специалистов, симптомы возникают в среднем через семь-восемь, иногда 12 недель после выздоровления. «Пациент (чаще женщина, так как они более внимательны ко всему, что касается внешности) уже вышел на работу и вдруг обращает внимание, что волосы начинают выпадать. Причем очень активно», — отметил Николай Потекаев.

Есть несколько гипотез, почему после коронавируса начинают выпадать волосы. По словам эксперта, у 91% больных, у которых выявлена алопеция, была очень высокая температура. Кроме того, высокий уровень интоксикации может влиять на рост волос. Также цитокины могут оказывать негативное воздействие на волосяной фолликул, вызывая воспаление вокруг него, нарушая питание. Третья возможная причина — ангиит (воспаление стенок сосудов).

«Средства лечения те же самые, как и при обычном выпадении волос. Есть методики, которые сейчас очень востребованы и популярны. Есть препараты, которые уже давно на рынке, зарубежном и российском, улучшающие питание волосяного фолликула за счет локального расширения сосудов. Например, миноксидил. Еще есть препараты, содержащие факторы роста волосяного фолликула. И третье, то, что сейчас популярно и модно, это плазмотерапия», — добавил Николай Потекаев.

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