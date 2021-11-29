Псковское соединение ВДВ заняло первое место по итогам подготовки в 2021 году

07:40, 29 ноября 2021, ПАИ

В Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении подвели итоги деятельности за 2021 год. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Командир соединения гвардии генерал-майор Сергей Чубарыкин поблагодарил личный состав за ратный труд, который помог занять первое место в Воздушно-десантных войсках по итогам 2021 учебного года.

Представитель администрации Псковской области, присутствовавший на мероприятии, Андрей Вьюнов поздравил личный состав соединения с достижением высокого результата по итогам подготовки в 2021 году, а также поблагодарил за оказание помощи региону при локализации последствий урагана в городе Великие Луки. Отличившимся военнослужащим вручили ценные подарки.

Командир соединения также наградил кубками воинские части, занявшие лидирующие места по итогам уходящего года.