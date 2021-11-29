Снежный день ждет псковичей 29 ноября

08:44, 29 ноября 2021, ПАИ

29 ноября в Пскове ожидается снег, вечером и ночью - сильный. Ночью также прогнозируется метель, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области. Температура днем составит от -3 до -1 градуса, ночью — от -5 до -3.

В Великих Луках пройдет дождь, утром переходящий в мокрый снег. Утром возможно налипание мокрого снега. Температура в течение суток не превысит 0...+1 градуса.

В целом по области ожидается облачная погода. Днем выпадет снег, вечером местами сильный, на юге области - мокрый снег, в отдельных районах пройдет дождь. Местами возможно налипание мокрого снега на провода, гололед. Ночью прогнозируется снег, местами сильный, в отдельных районах - метель, на юго-востоке области - дождь, переходящий в мокрый снег. Будет дуть умеренный ветер восточных направлений. Температура днем составит от -4 до +1 градуса, ночью — от -5 до 0.