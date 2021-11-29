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Наталья Ильина рассказала, как студенты ПсковГУ будут сдавать зимнюю сессию

Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина в прямом эфире программы «Псковский телеграм Online» рассказала, как студенты будут сдавать сессию в этом году.

По ее словам, студенты до начала сессии, до 10 декабря, должны сделать первый компонент вакцины, второй — до 10 января. Ректор отметила, что надеется, что процент вакцинированных вырастет и сессию можно будет провести в очном режиме.

Кроме того, Наталья Ильина рассказала, что в ПсковГУ практикуется новый формат работы — гибридный, когда преподаватель работает и с присутствующими в аудитории студентами, а также с теми, кто слушает лекцию онлайн, через личный кабинет.

«95% преподавателей сделали прививки, требовать от них работать в гибридном режиме мы не будем. Ребята будут заниматься в дистанционном формате с элементами самостоятельной работы. Преподаватели будут заниматься с теми, кто находится в аудитории», - пояснила Наталья Ильина.

При этом она еще раз напомнила, что университет не отчисляет студентов, которые не привились. Федеральный госстандарт позволяет реализовывать очное обучение в двух форматах: смешанном и дистанционном. Студент может уйти на дистант в случае, если не захочет вакцинироваться.  

Прямая трансляция «Псковского телеграма Online» ведётся на YouTube-канале ПАИ, а также в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте» и в Telegram-канале «Псковские новости».

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