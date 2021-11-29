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На один из лучших российских спектаклей приглашают псковичей 29 ноября

29 ноября Альметьевский татарский драматический театр дважды представит на псковской сцене спектакль-номинант национальной театральной премии «Золотая маска» «Магазин». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского драмтеатра.

«Попавшая в рабство молодая казахская девушка, продавщица, решает бросить вызов обстоятельствам. Не единственная в рабском положении, она оказывается одинокой в стремлении вырваться из этого ада. Рабство несёт в себе разрушительное начало. Ведь и сама Зияш, хозяйка магазина, оказывается рабом и для своих рабов, ибо без них ее благосостояние обречено, и перед системой, так как вынуждена платить мзду власть имущим», – рассказали в пресс-службе.

«Спектакль «Магазин» – один из лучших спектаклей, которые сегодня есть в российском репертуаре, и недаром он у нас идёт под лейблом «Лучшие спектакли России в Пскове». Он номинировался на «Золотую маску», он победил на фестивале театров малых городов в Тобольске, ездил в Армению на фестиваль Highfest. Это необыкновенно удачная работа режиссера Эдуарда Шахова и хореографа Алины Мустаевой. Они сумели вывести страшную пьесу Олжаса Жанайдарова о казашке Карлыгаш, попавшей в рабство в Москве к хозяйке магазина Зияш, такую, казалось бы, сугубо социальную историю на уровень высокой поэзии», – говорит о спектакле арт-директор Псковского театра драмы Андрей Пронин.

Петербургский критик Оксана Кушляева писала о спектакле следующее: «О мире тотальной несвободы повествуют безгранично свободные актерские тела. Через тело режиссер и актрисы проверяют эту историю, через тело, кажется, приходят к тому, что позволяет спектаклю быть не хоррором, а трагедией, способной от ужаса вести к очищению. В жгучей взаимной ненависти, в уничтожающем всё вокруг желании мучить другого узнаешь так видоизменившуюся, мутировавшую любовь. Эта любовь превратилась на чужой земле в свою полную противоположность, как казахская Ласточка-Карлыгаш обернулась в московском магазине безликой Катей, девочкой-манкуртом».

«Лучшие спектакли России в Пскове» – новый долгосрочный проект Псковского театра драмы, целью которого является приглашение выдающихся и титулованных спектаклей в Псков. Гастроли одного из сильнейших национальных театров страны – Альметьевского – первое событие в рамках этого проекта.

Купить билеты можно на официальном сайте Псковского театра драмы.

Отметим, что спектакль не рекомендован зрителям с ранимой психикой и беременным женщинам.

Ещё один спектакль Альметьевского театра смогут увидеть в ноябре зрители «Потапов-феста». 30 ноября театр выступит на псковской сцене со спектаклем Сергея Потапова «Та, которую не ждали».

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