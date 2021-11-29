Неделя донорства прошла в ПсковГУ

10:06, 29 ноября 2021, ПАИ

Неделя донорства прошла на базе Псковского государственного университета, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

В течение трёх дней волонтёры-медики рассказывали студентам об истории, видах донорства, о трансплантации костного мозга и о том, что нужно сделать, чтобы стать донором. Также волонтёры ответили на самые популярные вопросы и развеяли связанные с донорством мифы и стереотипы.

В заключительный день мероприятий волонтёры-медики совместно со студентами университета посетили станцию переливания крови для донации. За несколько часов акции удалось сдать почти четыре литра крови.

«Я знала, что это благое дело, и надеялась, что, возможно, моя кровь поможет кому-то или даже спасёт жизнь, тем более донация полезна и для организма донора, так что это была прекрасная возможность совместить приятное с полезным», – отметила студентка ПсковГУ Анастасия Вавилова.

По словам девушки, основным критерием успешного опыта сдачи крови для неё было отношение персонала станции переливания крови и сама атмосфера.

«Уже год я являюсь донором и не собираюсь прекращать эту деятельность, – сказала она. – Для меня это является одним из лучших опытов добровольчества. Считаю, что каждый должен попробовать себя в этой роли. К тому же в перспективе это сможет спасти чью-то жизнь».