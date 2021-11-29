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Общество

45 тысяч рублей заплатит пскович за угрозы в адрес полицейского

45 тысяч рублей заплатит житель Псковского района за угрозу применения насилия в отношении полицейского, находившегося при исполнении своих должностных обязанностей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

19 июня 2021 года гражданин позвонил в полицию и сообщил, что его избивает собственный сын. Прибывший на место вызова полицейский стал брать у потерпевшего показания в служебной машине. В этот момент к ним подошел 34-летний сын потерпевшего и стал угрожать полицейскому применением насилия, а также выражался в его адрес нецензурной бранью.

Суд учел наличие смягчающих обстоятельств и назначил подсудимому наказание в виде штрафа размером 45 тысяч рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

 

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