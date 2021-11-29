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Студенты ПсковГУ заняли второе место на международной олимпиаде по истории

Команда студентов исторического факультета ПсковГУ заняла второе место на международной олимпиаде по истории – «Мировые войны в истории человечества», организованной Гомельским государственным университетом. Олимпиада была посвящена 78-й годовщине освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков. Псков представляли Илья Лосманов, Константин Караичев, Степан Степанников, Кирилл Архипов, Антон Петров, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПсковГУ.

«Мало сказать, что олимпиада была просто интересна, с самого начала она вызвала у нас немалое удивление, – рассказал студент 2-го курса направления «История» Илья Лосманов. – В наших интересах было не только набрать наибольшее количество баллов, но и как можно меньше времени затратить на выполнение самой работы, так как этот фактор тоже учитывался».

Студент отметил, что, учитывая сложность вопросов и ограниченность времени, выполнить работу индивидуально было бы очень проблематично, а командная работа помогла работать слаженно.

Участники ПсковГУ отметили также высокий уровень организации мероприятия и поблагодарили руководителя своей команды Наталью Никитину за подготовку к олимпиаде.

Мероприятие проводилось в девятый раз, но команда из ПсковГУ приняла в нём участие впервые. Олимпиада объединила 110 участников из 15 высших учебных заведений Белоруссии, Украины, России. Мероприятие проводилось в дистанционной форме с использованием информационно-коммуникационных технологий.

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