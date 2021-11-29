Жители Пскова раскупили все билеты на поезд Деда Мороза

11:45, 29 ноября 2021, ПАИ

Жители Пскова за несколько часов раскупили все билеты на сказочный поезд Деда Мороза, который прибудет в город в 13:00 6 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

«Билетов, а их было всего около сотни, не стало моментально. Более того, их уже нет ни для одного города, который находится по маршруту следования состава на Октябрьской железной дороге. Те, кто не успел купить билет, пусть не расстраиваются, прибытие поезда - само по себе красивое и запоминающееся зрелище. Вагоны будет тянуть паровоз, да и сам состав очень красивый и яркий», - отметили в пресс-службе.

На станции в Пскове поезд Деда Мороза пробудет до 18:00 6 января.

Проект холдинга «РЖД» – «Поезд Деда Мороза», в рамках которого Дед Мороз из Великого Устюга на специальном поезде совершит продолжительное путешествие по российским городам, поздравит детей, подарит им новогоднее настроение и подарки, начнется 5 декабря. Путешествие Деда Мороза продлится 41 день, а его маршрут пройдет через 36 городов из 31 субъекта Российской Федерации – из Великого Устюга и обратно.

В каждом городе, где сделает остановку «Поезд Деда Мороза», посетителей вокзалов ждет развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки. Будут работать также сувенирная лавка и кафе.

Помимо развлекательной программы, на вокзалах предусмотрена возможность посещения передвижной резиденции (по билетам, в соответствии с указанным в билете временем посещения).

В программе посещения (входит в стоимость билета): квест для детей в поезде; посещение передвижной резиденции Деда Мороза; чаепитие; сладкий подарок от Деда Мороза; журнал. Общее время программы в поезде – 45 минут.

Праздничная программа на вокзале или привокзальной площади начинается за 20 минут до прибытия поезда. Количество участников мероприятия (до 500 человек единовременно) регламентируется рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Для посещения передвижной резиденции рекомендуется прибыть за 20 минут до начала программы в поезде. Время прибытия поезда Деда Мороза на вокзал отличается от времени посещения передвижной резиденции (время посещения резиденции указано в билете). Для детей от 6 до 13 лет включительно посещение передвижной резиденции предусмотрено без сопровождения взрослых, для детей от 3 до 5 лет включительно – посещение мероприятия в сопровождении взрослого по специальному билету.

Посетитель при входе в поезд обязан предъявить билет в распечатанном виде или на электронном носителе, чек об оплате билета; свидетельство о рождении ребенка (допустимо предъявление копии свидетельства, заверенной нотариально); лицам, достигшим 18 лет, – справку о прохождении ПЦР-теста на COVID-19 с отрицательным результатом, сделанного не ранее 72 часов до начала мероприятия, или QR-код о полном проведении вакцинации от COVID-19/ QR-код о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании, вызванном коронавирусной инфекцией. Справка (ПЦР-теста) или QR-код потребуется для предъявления при входе в поезд и вокзальный комплекс лицам, достигшим 18 лет.