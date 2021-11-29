Более 261 млн человек в мире заразились COVID-19

11:27, 29 ноября 2021, ПАИ

По состоянию на утро 29 ноября в мире зарегистрировано 261 810 035 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 5 218 374 человека. Количество выздоровевших – 236 468 381.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 49 099 590. В этой стране от коронавируса умерло 799 414 человек, выздоровело – 38 880 081.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на пятом месте. Здесь коронавирусом заболело 9 570 373 человека, 8 268 111 пациентов выздоровело, 272 755 – умерло.