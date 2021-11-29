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Древние обломки глиняных дисков для ткацкого стана обнаружили псковские археологи

Псковские археологи обнаружили обломки глиняных дисков для ткацкого стана на улице Леона Поземского. Об этом Археологический центр Псковской области сообщил в своём Instagram-аккаунте.

«На прошлой неделе мы зафиксировали и разобрали очаг, датируемый XI-XII веками. Диски ткацкого стана могут быть датированы гораздо более древним временем», - добавили археологи.

Ранее археологи на улице Леона Поземского обнаружили голландский изразец с «мужиком в пинжаке».

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Древние обломки глиняных дисков для ткацкого стана обнаружили псковские археологи

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