Древние обломки глиняных дисков для ткацкого стана обнаружили псковские археологи

11:38, 29 ноября 2021, ПАИ

Псковские археологи обнаружили обломки глиняных дисков для ткацкого стана на улице Леона Поземского. Об этом Археологический центр Псковской области сообщил в своём Instagram-аккаунте.

«На прошлой неделе мы зафиксировали и разобрали очаг, датируемый XI-XII веками. Диски ткацкого стана могут быть датированы гораздо более древним временем», - добавили археологи.

Ранее археологи на улице Леона Поземского обнаружили голландский изразец с «мужиком в пинжаке».