Ещё 202 человека заразились коронавирусом в Псковской области

11:47, 29 ноября 2021, ПАИ

65 977 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 202 человек, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Выздоровело 57 004 пациента (за сутки – 265), умерло 1 073 инфицированных COVID-19 человека. Всего специалисты провели 660 019 тестов на коронавирус (за сутки – 1 406).

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.