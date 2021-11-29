Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ещё 202 человека заразились коронавирусом в Псковской области

65 977 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 202 человек, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Выздоровело 57 004 пациента (за сутки – 265), умерло 1 073 инфицированных COVID-19 человека. Всего специалисты провели 660 019 тестов на коронавирус (за сутки – 1 406).

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Чувствуйте новогодние настроение?
Проголосовать >>>

29 ноября 2021

Любителя-фотографа Александра Рябинина выдвинули на соискание премии «Народное признание»
29 ноября 2021

Зимняя погода сохранится в Псковской области до конца недели
29 ноября 2021

Директор ВЦИОМ: В период пандемии настроение очень быстро меняется
29 ноября 2021

РСХБ: По итогам 2021 года экспорт вина из России вырастет минимум на 30%
29 ноября 2021

Валерий Федоров – о дискуссии вокруг QR-кодов: Задача – найти общий вектор
29 ноября 2021

Спектакль «А зори здесь тихие…» выдвинули на соискание премии «Народное признание»
29 ноября 2021

Директор ВЦИОМ Валерий Федоров: Тема QR-кодов оказалась общественно значимой
29 ноября 2021

Ни одного ДТП из-за снегопада не произошло в Пскове за выходные

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...