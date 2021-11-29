Полиция по горячим следам раскрыла кражу в Пскове

11:51, 29 ноября 2021, ПАИ

Полиция по горячим следам раскрыла кражу в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Утром 26 ноября из автомашины «Черри», которая стояла возле дома по Сельскому переулку, украли кошелек с деньгами, документами и банковскими картами, захватив телефон.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские в кратчайшие сроки установили личность грабителя, которым оказалась ранее судимая 25-летняя безработная псковичка. По версии следствия, женщина шла мимо, обнаружила незакрытый автомобиль и решила украсть кошелек и телефон. На данный момент устанавливается сумма причиненного ущерба.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.



