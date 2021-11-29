На горячую линию по налоговым вопросам могут обратиться псковичи

11:52, 29 ноября 2021, ПАИ

В УФНС России по Псковской области действуют телефоны горячей линии по вопросам исчисления имущественных налогов физическим лицам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Налогоплательщики, имеющие в собственности недвижимое имущество, земельные участки и транспортные средства, могут оперативно получить ответы на вопросы, связанные с исполнением налоговых уведомлений, в том числе и на вопрос о том, что делать, если не получено налоговое уведомление, обратившись по телефонам горячей линии (8112) 69-92-73, (8112) 69-93-42.

Кроме этого, информирование по вопросам уплаты имущественных налогов также проводится по телефону единого контакт-центра ФНС России: 8-800-222-2222 (звонок из региона бесплатный).

Отметим, что на сайте ФНС России размещена промостраница «Налоговые уведомления 2021 года», которая поможет налогоплательщикам Псковской области разобраться в начислении и уплате имущественных налогов за 2020 год. С помощью данной страницы граждане узнают об основных изменениях в налогообложении имущества физических лиц с 2021 года, о порядке получения льгот и другую полезную информацию. Из промостраницы можно напрямую перейти в интернет-сервисы «Личный кабинет для физических лиц», «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

Напомним, уплатить исчисленные имущественные налоги граждане обязаны не позднее 1 декабря 2021 года. Если налогоплательщик не заплатит указанные налоги вовремя, то уже со следующего дня (с 2 декабря 2021 года) налоговая задолженность будет расти ежедневно за счёт начисления пеней.