Незнакомка представилась сотрудником соцслужбы и обокрала пенсионерку в Новоржевском районе

12:03, 29 ноября 2021, ПАИ

В Новоржевском районе неизвестная женщина представилась сотрудником социальной службы и украла у пенсионерки деньги. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

25 ноября в деревне Перхово Новоржевского района к 84-летней женщине зашла незнакомка и представилась социальным работником, предложив свою помощь. Женщина сделала пенсионерке массаж и удалилась. По имеющейся информации, ее напарница ждала на улице. Позже пенсионерка обнаружила, что из сумки, лежавшей под матрасом, украдено 35 тысяч рублей.

Как отметили в пресс-службе, пенсионерка в силу возраста не помнит всех подробностей произошедшего и приметы злоумышленниц. На данный момент возбуждено уголовное дело, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.

УМВД России по Псковской области просит всех граждан, располагающих информацией об этих лицах или пострадавших, обратиться в отделение полиции по Новоржевскому району или по телефону 8-999-093-81-08 или 02.