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Общество

Псковская область получит почти 260 млн рублей на развитие здравоохранения

Псковская область получит почти 260 млн рублей на развитие здравоохранения, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Михаил Ведерников.

Правительство России выделило субсидию на реконструкцию больничных корпусов в Пыталово, Гдове и Себеже. Эти средства позволят модернизировать медицинскую инфраструктуру и повысить доступность качественной помощи для жителей региона, отметил глава региона.

«Будем и дальше содействовать регионам в строительстве и развитии учреждений здравоохранения. Это важно для повышения доступности медицинской помощи по всей стране и достижения национальных целей по укреплению здоровья», — сказал на встрече с вице-премьерами Михаил Мишустин.

«Работу по развитию системы регионального здравоохранения будем вести и дальше. Благодарю Михаила Владимировича за поддержку Псковской области в столь важном вопросе», — написал Михаил Ведерников.

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Псковская область получит почти 260 млн рублей на развитие здравоохранения

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