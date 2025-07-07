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Общество

Евгений Надобников: Гдовский район единственный в России ассоциируется с тишиной

О проекте брендинга Гдовского района рассказал сооснователь креативного агентства enDesign Евгений Надобников в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 7 июля.

Евгений Надобников. Фото: ПАИ

«Пару лет назад мы делали брендинг для Гдовского района. И когда провели анкетирование клиентов – местных жителей и туристов – красной нитью шла тема тишины. И нет ни одной территории страны, где говорили бы про тишину. И тишина не в плане вакуума, а естественных звуков – течение реки, шелест листьев», – отметил гость студии.

Евгений Надобников подчеркнул, что проект включал много коммуникаций как в дизайне, так и в смысловых речовках.

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