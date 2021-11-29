Двух нетрезвых водителей задержали в Псковской области

12:12, 29 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области за прошедшие выходные с 26 по 28 ноября полицейские задержали двоих нетрезвых водителей. Автолюбители ранее уже привлекались к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Утром 26 ноября у дома на улице Киселева в Пскове был остановлен для проверки 32-летний водитель автомобиля «Мицубиси». Пскович оказался в состоянии алкогольного опьянения.

28 ноября в Великих Луках за рулем автомобиля ВАЗ-21074 на улице Малышева оказался нетрезвый 34-летний мужчина. Обстоятельства произошедшего выясняются.

УМВД России по Псковской области напоминает жителям Псковской области, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.