1073 человека умерли от коронавируса в Псковской области с начала пандемии

12:22, 29 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области от коронавируса скончались ещё четыре человека. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерло 1 073 человека. Такие данные приводит официальный Telegram-канал региона.

Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 65 977 человек, 57 004 пациента выздоровело.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.