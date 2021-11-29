Легендами о Псковском крае поделились юные жители области на Всероссийском конкурсе видеооткрыток

12:28, 29 ноября 2021, ПАИ

Три школьные команды из Псковской области представляют регион на Всероссийском конкурсе видеооткрыток «Смотри, это Россия!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации области.

Мини-фильмы участников видеокроссинга рассказывают об истории Псковской земли и жизни княгини Ольги, а также о легендах и преданиях, связанных с Гремячей башней. Вместе с ребятами из Псковской области в конкурсе принимают участие более 2 тысяч команд.

Поддержать земляков можно, проголосовав за их работы на сайте конкурса. Оказать содействие можно только одной команде.

Конкурс организован по инициативе юных активистов Республики Саха (Якутия). Его цель — помочь детям из различных регионов страны узнать больше о разнообразии субъектов России.