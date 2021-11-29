Легендами о Псковском крае поделились юные жители области на Всероссийском конкурсе видеооткрыток
Три школьные команды из Псковской области представляют регион на Всероссийском конкурсе видеооткрыток «Смотри, это Россия!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации области.
Мини-фильмы участников видеокроссинга рассказывают об истории Псковской земли и жизни княгини Ольги, а также о легендах и преданиях, связанных с Гремячей башней. Вместе с ребятами из Псковской области в конкурсе принимают участие более 2 тысяч команд.
Поддержать земляков можно, проголосовав за их работы на сайте конкурса. Оказать содействие можно только одной команде.
Конкурс организован по инициативе юных активистов Республики Саха (Якутия). Его цель — помочь детям из различных регионов страны узнать больше о разнообразии субъектов России.
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