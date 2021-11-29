Более 20 деревень Новоржевского района остаются без энергоснабжения из-за снегопада

12:37, 29 ноября 2021, ПАИ

В результате снегопада, который прошел в Новоржевском районе 27 ноября, без энергоснабжения остаются более двадцати деревень. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в газете «Земля новоржевская».

Электроснабжение прервалось в деревнях Литово, Хомутово, Соболицы, Дорожкино, Осинкино, Задолжье, Лаптево, Луневка, Власково, Харитоново, Гривино, Речки, Апросово, Седоговец, Мелехово, Барута, Стехново и ряде других. Звонки из разных населенных пунктов района продолжают поступать на пульт дежурного ЕДДС и 29 ноября, в понедельник.

Как сообщила редакция газеты, на 12 часов 29 ноября в районе отключена одна высоковольтная линия, 21 трансформаторная подстанция, семь линий 0,4 киловольта. Всего без света на тот момент оставались 27 населенных пунктов с населением 148 человек. Эти данные постоянно меняются, для устранения повреждений привлечены четыре бригады электромонтеров общей численностью 13 человек.

Новые сообщения об отключениях продолжают поступать. Сегодня вечером объявлено новое штормовое предупреждение в связи с сильным и мокрым снегом.

Напомним, что вечером 29 ноября по северным и западным районам Псковской области, а также 30 ноября в течение суток в большинстве районов Псковской области ожидается сильный снег, местами с мокрым снегом.

Местным жителям рекомендуется воздержаться от поездок на автомобиле. Также МЧС предупреждает о возможном отключении электроэнергии и призывает закрыть газовые краны.