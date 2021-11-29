Более 227 тысяч псковичей прошли курс вакцинации от COVID-19
Более 227 тысяч жителей Псковской области привились двумя компонентами вакцины от COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.
Первый компонент прививки сделали более 243 тысяч жителей региона, ревакцинировано более 20 тысяч человек.
Всего использовано около 84 % поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса.
По последним данным, в Псковской области коронавирусом заразилось 65 977 человек, 57 004 пациента выздоровело, 1 073 человека умерли.
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