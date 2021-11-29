Более 227 тысяч псковичей прошли курс вакцинации от COVID-19

13:56, 29 ноября 2021, ПАИ

Более 227 тысяч жителей Псковской области привились двумя компонентами вакцины от COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Первый компонент прививки сделали более 243 тысяч жителей региона, ревакцинировано более 20 тысяч человек.

Всего использовано около 84 % поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса.

По последним данным, в Псковской области коронавирусом заразилось 65 977 человек, 57 004 пациента выздоровело, 1 073 человека умерли.