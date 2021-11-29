Псковских водителей просят соблюдать скоростной режим во время снегопада

14:03, 29 ноября 2021, ПАИ

В связи с ухудшением метеоусловий в виде обильного снегопада Госавтоинспекция Псковской области настоятельно рекомендует соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, сообщили в пресс-службе ведомства.

Необходимо также тщательно проверять техническую исправность транспортного средства. Пешеходам следует также учитывать, что при снегопаде тормозной и остановочный путь транспорта возрастает, что требует осторожности при переходе проезжей части.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к взаимоуважению на дороге, дисциплинированности и ответственности.

Напомним, сильный снегопад в регионе прогнозируется 29 и 30 ноября.