Псковских водителей просят соблюдать скоростной режим во время снегопада
В связи с ухудшением метеоусловий в виде обильного снегопада Госавтоинспекция Псковской области настоятельно рекомендует соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, сообщили в пресс-службе ведомства.
Необходимо также тщательно проверять техническую исправность транспортного средства. Пешеходам следует также учитывать, что при снегопаде тормозной и остановочный путь транспорта возрастает, что требует осторожности при переходе проезжей части.
Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к взаимоуважению на дороге, дисциплинированности и ответственности.
Напомним, сильный снегопад в регионе прогнозируется 29 и 30 ноября.
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