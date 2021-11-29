Более 660 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

14:08, 29 ноября 2021, ПАИ

За последние сутки в Псковской области провели 1 406 тестов на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 660 019, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 65 977 человек, 57 004 пациента выздоровело, 1 073 человека умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.