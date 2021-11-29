Более 166 тысяч жителей Псковской области привились от гриппа

14:24, 29 ноября 2021, ПАИ

Более 166 тысяч жителей Псковской области привились от гриппа, в том числе порядка 43 тысяч детей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Всего в Псковской области планируется привить от гриппа более 359 тысяч человек.

Отметим, что медицинские специалисты подчеркивают, что прививку от гриппа можно совмещать с вакциной от COVID-19. Одновременное введение двух вакцин не влияет на их эффективность и не наносит вред здоровью человека. Для удобства населения прививку можно сделать в тех же пунктах, в которых идёт вакцинация от коронавирусной инфекции.

Вакцинация от гриппа уменьшает вероятность инфицирования, а также защищает от возможных осложнений при перенесенном заболевании. Прививаясь сейчас, граждане успеют выработать иммунитет, который сможет защитить их на протяжении всего сезона гриппа.