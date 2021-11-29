Непривитым беременным псковичкам напомнили о рисках для плода при заражении COVID-19

14:16, 29 ноября 2021, ПАИ

Непривитым беременным жительницам Псковской области напомнили о рисках для плода при заражении коронавирусом, сообщили в пресс-службе администрации региона.

При заражении коронавирусом симптомы могут отсутствовать или быть слабо выраженными. При появлении симптомов простуды необходимо обратиться к врачу.

При коронавирусе повышается риск попадания в отделения реанимации и интенсивной терапии, применения искусственной вентиляции легких, а также риск преждевременных родов и риск гибели плода. Помимо этого есть риск развития преэклампсии (тяжелого осложнения беременности).

В зоне риска находятся беременные с сопутствующей соматической патологией, в том числе сахарный диабет, ожирение, артериальная гипертензия, сердечно-сосудистая патология, хронические заболевания печени и почек, онкологические заболевания, иммуносупрессия, трансплантация органов, гемодиализ и другие.

Вакцина Спутник V не оказывает отрицательного влияния на течение беременности, состояние плода и ребёнка. Делать прививку можно во время беременности и при грудном вскармливании. Целесообразно проведение вакцинации с 22 недель беременности.

Высокий риск инфицирования коронавирусом возникает у людей, члены семьи которых являются социальными или медицинскими работниками, а также в случае, если в месте вашего проживания фиксируется высокий уровень заболеваемости CОVID-19. Риск заразиться есть также у людей, которые часто посещают места массового скопления людей (общественный транспорт, магазины, культурно-массовые организации).

Напомним, в медиацентре ПАИ обсудили статистику заболеваемости COVID-19 среди беременных и новорожденных, специфику лечения и вакцинации будущих мам. Больше новостей на эту тему читайте в сюжете.