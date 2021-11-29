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Общество

Россельхозбанк расширяет своё присутствие в Псковской области

В центральном районе Опочки в Псковской области открылся новый офис Россельхозбанка в формате удалённого рабочего места для оказания банковских услуг местным жителям. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе банка.

«Мы стараемся расширить зону своего присутствия в регионе, делая наиболее востребованные предложения банка ближе к потребителю. Новая удаленная точка представляет собой мини-офис, где есть банкомат, а также работает сотрудник, консультирующий и оказывающий услуги нашим клиентам, – отметил директор Псковского регионального филиала Россельхозбанка Дмитрий Алемасов. – Теперь жители Опочки быстро и удобно смогут открыть вклад, подать заявку на кредит или ипотеку, экономя время на поездки в областной центр или другие ближайшие города». 

Он выразил надежду, что клиенты по достоинству оценят возможности, которые предлагает им Россельхозбанк, и добавил, что в Псковской области будет продолжено увеличение региональной сети.

Кроме того, заявку на кредитные продукты, пластиковые карты также можно подать дистанционно, используя сайт Россельхозбанка. А желающие оформить ипотеку без посещения офиса могут воспользоваться платформой «Своё жилье».

Во всех отделениях Псковского регионального филиала Россельхозбанка можно оформить потребительский кредит по ставке от 5,5 % годовых или рефинансировать до трёх ранее полученных кредитов по ставке от 7,4 % годовых. Также активно реализуется программа льготного ипотечного кредитования «Сельская ипотека» по ставке от 2,7 % годовых, действует потребительский кредит с государственной поддержкой для жителей села на благоустройство домовладений от 3,25 % годовых и другие выгодные для населения программы.

Псковский региональный филиал РСХБ начал свою работу в 2006 году. В настоящее время в регионе работают восемь дополнительных офисов, расположенных в Пскове, Великих Луках, Острове, Печорах, Невеле, Новосокольниках, Бежаницах и Дно.

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