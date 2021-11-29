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Скончался режиссёр Владимир Наумов

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

На 94-м году жизни скончался народный артист СССР, режиссёр Владимир Наумов, сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

Причина смерти не уточняется.

Владимир Наумов родился 6 декабря 1927 года в Ленинграде. В 1951-м окончил режиссерский факультет ВГИКа.

В студенческие годы был ассистентом Игоря Савченко на съемках фильма «Третий удар» (1948 год), в котором дебютировал как киноактер. После смерти Игоря Савченко вместе с режиссёром Александром Аловым завершил его картину «Тарас Шевченко». С этого момента началось творческое сотрудничество Наумова и Алова. Среди совместных работ – «Старая крепость», «Павел Корчагин», «Как закалялась сталь», «Ветер».

Владимир Наумов также снял такие фильмы, как «Тегеран-43», «Бег» и «Легенда о Тиле». Кроме того, сыграл в картинах «Гори, гори, моя звезда» и «Кража».

В 1983 году Владимир Наумов получил звание народного артиста СССР. В 1985-м стал лауреатом Государственной премии Советского Союза. Удостоен орденов «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1997 год), «За заслуги перед Отечеством» II степени (2007 год), Почёта (2013 год). Обладатель множества кинематографических наград, в том числе Венецианского и Московского кинофестивалей.

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