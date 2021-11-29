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Общество

Итоги опроса: большинство пользователей сайта ПАИ – геймеры

Сегодня Киберпонедельник. Это как Чёрная пятница, только касается исключительно онлайн покупок. Больше всего этот день ждут любители видеоигр, так как издательства и ресурсы предлагают большие скидки на свои товары. К слову, ноябрь стал богат на события, связанные с игровой и киберспортивной тематикой. Мы решили узнать у наших зрителей и читателей, играют ли они в видеоигры. Предлагаем вашему вниманию итоги опроса.

Большинство участников опроса – 53%, играют в любое свободное время и на любых устройствах. Чуть меньше 3% могут позволить себе игры только в выходной день. Почти 6% предпочитают мобильный гейминг. Простые игры, для того чтобы отвлечься. Около 15% играют очень редко, а 23% придерживаются мнения, что игры – это зло.

Согласно архивным исследованиям ВЦИОМ, в видеоигры играют 19% россиян. Около половины опрошенных заявили, что никогда не играли в них (48%), а треть респондентов играли раньше, но прекратили (33%). 23% игроков уделяют время видеоиграм каждый день. Еще около половины обычно играют несколько раз в неделю (46%), почти треть (30%) — несколько раз в месяц и реже. В среднем в неделю любители видеоигр проводят за ними пять часов. А играют чаще всего на мобильном телефоне (48%) или компьютере (41%). При этом российские игроки в большинстве своем не тратятся на платные версии, подписки или оборудование для видеоигр (79%). У тех игроков, кто все же предпочитает покупать доступ к игре или специальное оборудование, в месяц на это уходит в среднем 959 рублей.

Исследование «Яндекса» показывает, что 61% геймеров в России — мужчины, 39% — женщины.
Большая часть россиян играет в видеоигры для развлечения: так ответили 82% опрошенных. 34% игроков таким образом пытаются отвлечься от рутины или сбежать от проблем, 19% — скоротать время, 14% ищут общения, а 3% зарабатывают играми на жизнь.

Молодёжь в среднем тратит на видеоигры 1456 рублей в месяц. Люди старше 60 лет тратят на игры в среднем 417 рублей в месяц.

Еще одна статья расходов у поклонников игр — пожертвования стримерам. Так называемые донаты во время прямого эфира. Средняя сумма такого пожертвования составляет 356 рублей, а по оценкам DonationAlerts (ресурс по настройке пожертвований) — 703 рублей. Почти 30% зрителей таких трансляций отправляют пожертвования стримерам. Причем каждый третий из них делает это регулярно.

Пользовательские опросы проходят постоянно. Стать участником очень просто — достаточно открыть любой материал на сайте ПАИ, дойти до конца страницы и выбрать свой вариант ответа. Итоги подводим регулярно. Голосуйте, нам очень важно ваше мнение.

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