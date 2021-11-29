РСХБ: По итогам 2021 года экспорт вина из России вырастет минимум на 30%

15:00, 29 ноября 2021, ПАИ

В течение 2016-2020 годов экспорт российского вина рос со среднегодовым темпом в 1% и достиг 10 млн долларов. Но в 2021 году этот показатель может вырасти как минимум до 13 млн долларов, то есть на 30%, прогнозирует Россельхозбанк. Причинами такой динамики аналитики РСХБ называют рост государственной поддержки, улучшение качества продукции и накопленный эффект от внедрения современных технологий и освоения новых терруаров.

3T & рывок 2021 года

«Для успешного наращивания экспорта вина нужные ресурсы у России есть: терруар, технологии и традиции виноделия. В главных производящих регионах продолжается освоение участков для производства высококачественных вин. Так, за последние 5 лет в России заложено более 25 тысяч гектаров новых виноградников. Винодельни активно внедряют современные технологии. В то же время Россия обладает богатыми традициями производства вина, на базе которых можно строить маркетинговую стратегию, нацеленную на иностранного покупателя», – отметила первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Ирина Жачкина на презентации «Винного гида России - 2021».

В 2021 году российские экспортёры увеличили поставки вина за 8 месяцев до 7,2 млн долларов, что на 54% выше результата за аналогичный период 2020 года. Статус главного импортёра российского вина сохранила Украина, однако её доля сократилась с 51% до 42%. В первую пятерку также вошли Китай (11%), Казахстан (9%), Южная Осетия (8%), Беларусь и Латвия (по 7%).

Экспорт вина вырос как по подавляющему большинству «старых» рынков, так и начался в новые, которых в 2020 году не было. Среди них Словения, Сербия, Бельгия, Уганда, Республика Корея, Бразилия, Финляндия, Армения, Швеция, Канада.

«Добиться стабильного качества продукта можно только с помощью значительных долгосрочных инвестиций. Мы готовы поддержать международную экспансию российских вин. Считаю, что пора переводить «Винный гид» на английский язык, это будет способствовать возвращению нашей стране репутации производителя конкурентных тихих и игристых вин», – добавила Ирина Жачкина.

Темпы роста поставок позволяют аналитикам РСХБ подсчитать, что экспорт российского вина в 2021 году достигнет 13 млн долларов, что на 30% превысит показатель 2020 года.

Ближнее зарубежье остаётся главным потребителем по трём причинам: первая – историческая схожесть вкусовых предпочтений, вторая – удобная логистика, а третья причина – это практически непоколебимые позиции Франции, Испании и Италии в Европе, Чили и Аргентины в Америке, Австралии по периметру Тихого океана. Для дальнейшего роста экспорта российского вина наиболее перспективны Дальний Восток, Юго-Восточная Азия. Российским экспортёрам предстоит догонять ближайших конкурентов в регионе: Грузию и Молдову.

Идём на восток

По опыту 2020 года, основными импортёрами вина на мировом рынке в целом выступают США (17%), Великобритания (13%), Германия (9%), Канада (6%) – каждая из этих стран уже опирается либо на европейскую культуру потребления вина соседей, либо на латиноамериканские поставки. Однако за ними расположились перспективные для российских производителей Китай (5%) и Япония (4%).

Самым ёмким рынком РСХБ считает Китай, заходу вина на который поможет общая высокая репутация российской продукции, которую закупает Поднебесная. В случае Японии работает фактор искушённого потребителя: рынок вина диверсифицирован и местные ценители напитка любят пробовать новые вкусы.

In vino veritas

РСХБ выделяет четыре направления, которые помогут поддерживать высокие темпы роста экспорта:

упор на органическое производство как модный тренд и фактор повышения стоимости продукции; упор на автохтонные сорта – уникальные торговые предложения России. К ним можно отнести, например, сорта «Достойный» (Краснодарский край), «Кефессия» (Крым), «Цимлянский Чёрный» (Ростовская область). Сейчас доля автохтонных сортов в России минимальна, этому сегменту есть куда расти. Заграничный спрос будет его стимулировать. высокомаржинальный сегмент: увеличение поставок в сегменте относительно дорогих вин. туризм на винодельни, в том числе иностранный.

«Энотуризм – это интересное направление, которое поможет увеличить долю внутреннего туризма. Мы постоянно расширяем наш цифровой сервис агротуризма за счет винных хозяйств и видим к ним большой интерес пользователей», – сказала Ирина Жачкина.

По оценке РСХБ, винный туризм на специализированные производства и фермерские хозяйства Краснодарского края и Крыма может в перспективе дополнительно увеличить оборот туристической отрасли страны примерно на 3,4 млрд рублей в год.