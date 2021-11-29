Творить добро: В Псковской области НКО открыла горячую линию для помощи коллегам на старте

15:59, 29 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области много неравнодушных людей, которые хотят сделать мир лучше. Если желание тратить свое время, а порой и материальные ресурсы на общественно полезные дела объединяет нескольких людей, они могут создать некоммерческую организацию. И тут оказывается, что потребность помогать бездомным, заботиться об экологии, организовывать культурные мероприятия для детей или как-то по-другому творить добро – это ещё не всё: нужно вести отчётность, разрабатывать проекты, писать заявки на гранты.

Разобраться в юридических тонкостях и подводных камнях работы в некоммерческом секторе поможет другая НКО – «Центр сопровождения некоммерческих организаций Псковской области». О своём проекте помощи коллегам «Горячая линия НКО» рассказали директор Елена Николаева и руководитель отдела бухгалтерского и юридического обслуживания Татьяна Марина.

Избавить от трудностей

– В Псковской области появилась «Горячая линия НКО». В связи с чем возникла необходимость реализации такого проекта?

Елена Николаева (Е. Н.): Наши проекты возникают в связи со спросом потребителя. Мы работали в другой организации, реализовывали другой проект. И многие, видя, что всё получается успешно, стали обращаться за советом, за рекомендациями по бухгалтерским и юридическим вопросам. Сначала мы работали как интеллектуальные волонтёры, а теперь решили организовать юридическое лицо и работать как некоммерческая организация, чтобы направить свою деятельность непосредственно на предоставление таких услуг.

– Кто к вам обращался?

Е. Н.: Жители нашего города и области, общественные деятели, неравнодушные люди, которые, столкнувшись с какой-то проблемой и решив её, помогали тем, у кого появлялись похожие проблемы. Они хотели либо тоже организовать некоммерческую организацию, либо написать проект для своей деятельности.

Татьяна Марина (Т. М.): В некоммерческий сектор идут в основном инициативные люди, у которых есть творческие, социальные идеи, но они не подкованы юридически, как правильно это делать, чтобы не было проблем с контролирующими органами. И когда люди сталкиваются с этими проблемами, они опускают руки, начинается процесс выгорания и отказа от своих хороших идей. В этом плане мы можем им помочь избавиться от трудностей и заниматься тем, что у них хорошо получается.

– Эту помощь инициативные люди и НКО получают безвозмездно?

Т. М.: В рамках проекта – да. Мы бесплатно проводим любые консультации в сфере бухгалтерских и юридических вопросов, бесплатно готовим пакет документов. Единственное, люди платят госпошлину, потому что без этого никуда.

– Если, например, у инициативного псковича есть хороший проект и он приходит к вам, на что он может рассчитывать?

Е. Н.: Если он приходит как частное лицо, мы можем помочь в написании грантовой заявки. Есть конкурсы, благодаря которым можно получить денежные средства на идею. А мы поможем идею оформить в заявку, тем самым увеличив шанс на получение денег на реализацию проекта. В написании заявки много нюансов и требований, в которые нужно вникать и на которые потребуется время. Мы поможем его сэкономить.

Т. М.: Также мы можем подать заявку от нашей организации, получить финансирование. Автор идеи будет руководителем проекта, а мы будем помогать сопровождать этот проект. Мы написали несколько таких заявок, и уже есть результаты. Если же у человека далеко идущие планы, мы советуем открыть свою некоммерческую организацию, которая будет иметь своё имя и дальше развиваться.

– А некоммерческим организациям чем вы можете помочь?

Т. М.: Сейчас некоммерческий сектор развивается как третий сектор экономики, и НКО тоже могут зарабатывать деньги, реализовывая свои бизнес-проекты в социальной сфере. Например, наша организация занимается оказанием помощи другим НКО. Но для развития нашей организации (чтобы мы могли нанять квалифицированных специалистов, купить технику, арендовать помещение) мы оказываем дополнительные услуги написания проектов, сопровождения, решения бухгалтерских вопросов. Таких примеров достаточно. Просто не все понимают, как это сделать. Более того, необходимо менять психологию людей, которые идут в третий сектор. И мы это хотим сделать.

Имеют право зарабатывать

– А что не так с психологией?

Е. Н.: У нас многие считают, что если некоммерческая организация — значит, «не имею права зарабатывать деньги, я только дарю добро». Но, извините, как вы будете дарить добро, если у вас нет на это денежных средств? Свои рано или поздно закончатся. А качественно предоставить услуги нельзя, не вкладывая в это ничего. Гранты, субсидии — это хорошо. Но организации надо развиваться. А как это сделать? Некоммерческая организация имеет право вести деятельность, чтобы зарабатывать денежные средства. Но вкладывать их она должна в осуществление помощи, ради которой она образовывалась.

– Но ведь действительно у большинства людей НКО ассоциируются с организацией, которая не зарабатывает денег.

Е. Н.: Часто у людей негативное отношение к НКО как к организациям, которые стоят с протянутой рукой. Есть люди, которые вообще не знают, что такое некоммерческий сектор. Хотелось бы изменить эту ситуацию в положительную сторону, чтобы люди как минимум знали о некоммерческом секторе, имели представление, какие организации чем занимаются, как функционируют, и знали о тех организациях, которые есть в городе и в области. Если о федеральных крупных организациях мы слышим в новостях, то о местных — нет. А они не менее хорошие. Они тоже помогают, у них есть возможности, и люди должны о них знать.

– Сколько человек в вашей команде?

Е. Н.: Пока нас только двое, и третий — юрист. По мере надобности привлекаем волонтёров. Сейчас пытаемся привлечь к работе своих детей-студентов.

– В какой форме будет проходить работа в рамках проекта «Горячая линия»? Это будут исключительно индивидуальные консультации?

Е. Н.: В разной форме: и индивидуально, и в формате семинаров. После Нового года в рамках нашего проекта будут проводиться проектные школы и другие обучающие мероприятия: по организации команды, по ведению бухгалтерии в некоммерческом секторе.

Т. М.: На данный момент больше индивидуальных консультаций. Но нас часто приглашают на мероприятия «Команда 2018», управление общественных проектов. Мы примем участие в качестве экспертов от нашего региона в форуме «Содействие», где тоже будем делиться своими знаниями.

– В каких сферах реализуют свои проекты ваши клиенты — инициативные граждане и НКО, которым вы помогаете?

Т. М.: В разных сферах: это и спорт, и культура, и помощь детям. Многие решились создать НКО. За три месяца на регистрацию в Минюст подали заявки 14 организаций. Что касается консультаций, то мы их провели уже больше сорока.

Е. Н.: Первый написанный и полностью реализованный нами проект — «Музыкальное наследие Псковщины», в рамках которого была организована и проведена серия концертов и фестивалей детского творчества. Этот проект получил два президентских гранта и две региональные субсидии. Кроме того, ещё две сторонние организации получили гранты в размере трёх и пяти миллионов с помощью нашей поддержки.

Начинаем на старте

– Какие трудности на этапе становления НКО вы помогаете решить?

Е. Н.: В некоммерческий сектор люди заходят на эмоциях и не думают, что, по сути, это та же организация и с вас спросят и бухгалтерскую документацию, и юридические документы. И когда приходят проверяющие органы, все начинают в срочном порядке собирать все необходимые документы. На самом деле это надо делать с самого начала, чтобы потом не было никаких проблем, — на старте, когда вы только продумываете свой проект.

Т. М.: Чаще всего основные проблемы возникают, потому что изначально всё не было продумано и оформлено документально. Те же договоры иногда нужны даже не для контролирующих органов, а для внутренней деятельности. В команде надо договориться, кто что делает и за что отвечает, чтобы каждый помнил про это и нёс ответственность.

Ещё ошибка вновь созданных НКО — бездействие в ожидании гранта. По законодательству даже нулевую отчётность надо сдавать, потому что обязанности возникают, как только ты зарегистрировался. На форуме «Содействие» мы презентуем методическое пособие по первым шагам в некоммерческой организации и чётко проговариваем эту ответственность. Хочется предостеречь людей от этих моментов, чтобы они реализовывали свои хорошие социальные идеи без подводных камней.

Е. Н.: В рамках нашего проекта, если мы помогаем организации зарегистрировать юрлицо, мы эту нулевую отчётность за них сдаём. Первый год эта услуга бесплатная. Мы поможем вникнуть в процесс деятельности. Потом НКО, если захотят, могут остаться у нас на бухгалтерском обслуживании. Но на первом этапе мы поможем, расскажем и всё за них сделаем.

– А справитесь?

Т. М.: Всё решаемо.

– Горячая линия предполагает работу в режиме 24/7. Насколько вы будете доступны для клиентов?

Е. Н.: Нам можно звонить, писать на электронную почту, в группах в соцсети «ВКонтакте». Мы всегда на связи.

ПОДРОБНОСТИ

Пишите в группу в соцсети «ВКонтакте» vk.com/topic-205751764_47922347

или на электронную почту nalog-help-nko@mail.ru.

Звоните: 8-921-210-12-75 (Татьяна: бухгалтерские и юридические вопросы),

8-911-359-33-51 (Елена: вопросы проектной работы, разработки заявок на грант).

Личные консультации – по предварительной записи: vk.com/im?sel=-205751764.